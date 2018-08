Markt vom 29.08.2018

Dreiste Verkehrsrowdies

Rempeln, Beleidigen, von der Straße drängen: Zum Schulbeginn sind die Städte wieder voll. Und jeder will als Erster ans Ziel. Dabei ist das Benehmen dreister Verkehrsrowdies kein kavaliersdelikt, sondern gefährlich. | video

Deos im Test

Diesen Sommer ging es heiß her – auch unter unseren Achseln. Aber welche taugen wirklich? Deos mit Aluminium-Anteil wirken zwar bisher, stehen aber im Verdacht gesundheitsschädlich zu sein. Wie gut sind jetzt die Alternativen? | video

Was steckt in Deos ohne Aluminium?

Deo ohne Aluminium – das war die Folge, nachdem der Stoff in die Kritik als krebserregend kam. Doch ist bei modernen Deos alles ohne Verdacht, was heutzutage so drin ist? Was ist überhaupt drin? | video

Grill-Lügen

Noch ist die Grillsaison nicht vorbei – Zeit eine Bilanz zu ziehen. Was sind Grill-Lügen und falsche Mythen? Soll man wirklich auf teure Kohle verzichten, ist Jungbullen-Fleisch das Beste auf dem Grill, und darf man niemals Schokolade rösten? | video

Digitale Schule – Deutschland und Estland im Vergleich

In Deutschland ringt man mit der Digitalisierung von Schulen. In Estland gehören Laptop, Whiteboard und Glasfaseranschluss zum Standard in den Schulen. Das Recht auf Internet steht dort in der Verfassung. Zum Schulanfang zeigen wir, was wir von Estland lernen können. | video

Mehrfachverpackungen – Wozu?

Wieviel Verpackung braucht ein Yoghurt, eine Schokolade oder ein Müsli? Das sind nur drei Beispiele. Wir wollten wissen, lässt sich durch Achtsamkeit beim Einkaufen Verpackung vermeiden? Wie wichtig ist sie dem Kunden und wie wichtig dem Hersteller? | video