Keine Plastikverpackung: Frische Nüsse sind am besten in einem Netz oder in einer Holzkiste aufgehoben – darin können sie atmen und sind länger haltbar. In Plastikverpackungen hingegen kann sich Feuchtigkeit bilden, was die Schimmelbildung fördert. Bei lose verpackter Ware haben Sie außerdem die Möglichkeit …