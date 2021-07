WDR Kultursommer: Zucchini Sistaz

Lokalzeit-Geschichten. . UT . Verfügbar bis 10.07.2022. WDR. Von Marvin Hoffmann.

In unserem WDR Kultursommer präsentieren wir täglich in Hier und Heute, der Lokalzeit am Samstag und den Lokalzeit Geschichten Künstler:innen aus dem Westen.

Darunter auch die Zucchini Sistaz aus Münster. Sie spielen Musik im Stil der 30er- und 40er Jahre. Swing und Bossa Nova ... immer gewürzt mit einer ordentlichen Portion Humor!