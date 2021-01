Jahresrückblick 2020

Lokalzeit-Geschichten. . 29:23 Min. . UT . Verfügbar bis 31.12.2021. WDR. Von Stefanie Heutmann.

Es war wirklich ein besonderes Jahr, das zu Ende geht. Ein Jahr, in dem es bei uns im Westen aber tatsächlich auch viele gute und tolle Geschichten gab: Wir erzählen vom Zusammenhalt zwischen Pflegern und Patienten und von der Solidarität von Feuerwehr- und Polizei-Kräften mit jenen, die in Quarantäne waren. Es geht um die Rettung von Menschen durch mutige Ersthelfer und um tierisch viel Spaß bei Video-Konferenzen. Gerade weil 2020 eines der wohl schwierigsten Jahre in der Nachkriegsgeschichte war, erzählen wir an Silvester ausschließlich von den schönen Dingen im "guten alten Jahr".