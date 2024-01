Das Gute im Jahr 2023

Lokalzeit-Geschichten . . 29:26 Min. . UT . Verfügbar bis 31.12.2024. WDR. Von Stefanie Heutmann.

Was für ein Jahr 2023 – mit so vielen Krisen und trotzdem auch voller guter Momente! In unserem Lokalzeit-Geschichten Jahresrückblick geht es um gute Geschichten.

So wie die von Vincent Stenmans aus Oedt. Er war vier Jahre lang auf der Walz und ist jetzt zurückgekehrt – mit Lebensweisheit und Optimismus. Und es geht um die, die alles geben, um anderen in Not zu helfen oder die, die einfach mit guten Ideen glänzen.