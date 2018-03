Das Beste aus dem Ruhrgebiet per WhatsApp

Die Lokalzeit Ruhr begleitet dich ab sofort auf deinem Smartphone durch die Woche. Wir schicken dir zwei bis drei Mal am Tag per WhatsApp das, was gerade im Ruhrgebiet spannend oder wichtig ist. Das kann die neueste Nachricht sein, die schönste Geschichte des Tages oder ein Bild, das uns besonders gut gefällt.

Hier kostenlos abonnieren:

Wichtig: Du aktivierst den Dienst nur durch eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt "START" an uns ( SMS oder E-Mail funktionieren nicht!). Für die Abmeldung "Stop" schreiben.

Sollte es Probleme mit der Anmeldung geben, bitte kurze Info an: lokalzeit.ruhr@wdr.de

Hinweise zum Datenschutz

Wenn du WhatsApp auf deinem Mobilgerät installierst und nutzt, stimmst du den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von WhatsApp zu, auf die der WDR keinen Einfluss hat. Diese beinhalten unter anderem, dass die WhatsApp Inc. Zugriff auf Telefonnummern und die auf dem Mobilgerät gespeicherten Kontakte erhält. Ebenso werden Daten auf Servern von WhatsApp Inc. gespeichert, die nicht dem europäischen Datenschutzrecht unterliegen. Der WDR arbeitet bei diesem Service mit dem Dienstleister ATMS zusammen.

