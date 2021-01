Maus wird Instagram-Star

Lokalzeit Münsterland. . 02:18 Min. . Verfügbar bis 05.01.2022. WDR. Von Katja Corina Bothe.

"Küddel", so hat Alexa Körner aus Burgsteinfurt die Maus in ihrem Garten genannt. Die Hobbyfotografin hat die Maus mehrfach auf Nahrungssuche beobachtet und ihr eine eigene kleine Futterstelle gebaut. Was Küddel allerdings nicht weiß: Sie wird beim Naschen fotografiert.