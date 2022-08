Zeltfestival Ruhr

Lokalzeit. . 43:26 Min. . UT . Verfügbar bis 19.08.2023. WDR.

Eine riesige Zeltstadt am Kemnader See in Witten: 17 Tage lang werden hier Musiker:innen, Kabarettist:innen und Comedians von tausenden Fans gefeiert.

Musikalisches Highlight des Festival-Auftaktes sind die Fantastischen Vier, deren Konzert mit 5.000 Besucher:innen seit Wochen ausverkauft ist. Die Sendung zeigt, dass das Festival aber mehr als nur Bühnenprogramm zu bieten hat. Es ist auch das größte Open-Air-Restaurant des Ruhrgebiets – 20 Gastronom:innen laden zum "Naschmarkt" ein. Zudem werden spannende Einblicke in moderne Handwerkskunst geboten.