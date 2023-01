Parkleuchten im Grugapark

Lokalzeit. . 44:01 Min. . UT . Verfügbar bis 28.01.2024. WDR.

Der Winter im Westen ist dunkel, trist. Doch dann: ein Knopfdruck und alles ist erleuchtet! In Essen erstrahlt der Grugapark in Essen derzeit in allen Farben des Regenbogens.

Die Allee von Linden, eben noch kahl im Winterschlaf, wird zu einem Zauberwald und eine Wasserwand am Margarethensee zur Projektionsfläche für ein Musikvideo. Die Lokalzeit live taucht ab in mystische, stimmungsvolle Welten, lässt staunen, was Licht alles kann. Von verrückt bis kunstvoll – eine Reise in eine schillernde Winterwelt. Dahinter steckt ausgefeilte Technik, vor allem aber Fantasie und Inspiration.