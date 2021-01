Lokalzeit unterwegs: Wuff! Der Westen kommt auf den Hund

Hunde-Geschichten in Zeiten von Corona: Begehrte Welpen, ein Auslandshund findet sein Zuhause, eine Hundetrainerin hofft auf Aufträge und eine Züchterin kämpft sich durch die Anfragen. Eine Familie in Moers ist aufgeregt: Mischling Cosmo reist aus einem ungarischen Tierheim direkt in die Arme der neuen Besitzer*innen. Aber zuhause warten auch zwei Katzen. In Stolberg erwartet Beagle-Hündin Eowyn Nachwuchs. Die Welpen sind begehrt. Die Züchterin kämpft sich durch Anfragen. Happy-End in Hürth: Rottweiler-Mischling Balu tobt durch den Park.