Lokalzeit unterwegs: Leben in der Landmannstraße – Wie die Corona-Pandemie alles ändert

Lokalzeit. . 29:06 Min. . UT . Verfügbar bis 13.03.2022. WDR. Von Sabine Büttner.

Frühjahr 2021 – seit einem Jahr legt das Coronavirus das öffentliche Leben in Deutschland weitestgehend lahm. Auch in der Kölner Landmannstraße, dem Mittelpunkt des Viertels Neuehrenfeld. Auf 400 Metern leben hier Senioren, Singles und Familien mit Kindern. Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomie reihen sich aneinander. Existenzangst ist in der Landmannstraße seit Corona allgegenwärtig. Trotz aller Sorgen um die eigene Situation, finden die Menschen aber gleichzeitig Wege, sich gegenseitig zu unterstützen.