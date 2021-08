Lokalzeit unterwegs in der Eifel: Die Urlaubsmacher 2021

Lokalzeit. . 43:09 Min. . UT . Verfügbar bis 29.08.2022. WDR.

Die Urlaubsmacher begegnen im Sommer 2021 bei ihren Entdeckungstouren Alpakas und Pferden, erkunden die Natur an Drahtseilen gehängt zwischen Baumwipfeln, vom Pferderücken aus und hinter dem Steuer ihres Wohnmobils.

Der Film von Katja Stephan und Beate Höfener bietet eine Auszeit in diesem von Krisen geplagten Jahr. Die Dreharbeiten entstanden im Juni 2021 vor der Hochwasserkatastrophe. Alle Protagonisten blieben davon unbeschadet. Patrick und Hannah Höffgen gehen in luftiger Höhe auf Wanderschaft. In Berlingen erklimmen sie 50 Meter über den Boden hängend den Wald und übernachten im Baumzelt. Familie Mommertz aus Aachen liebt die Entspannung am Lagerfeuer der Wildrosenranch in der Vulkaneifel. Gastgeberin Daniela Orth hat sich dort mit dem Umbau einer Mühle zur Westernranch einen Traum erfüllt und ermöglicht Abenteuer hoch zu Ross auch für Anfänger. Linda Becker und Henrik Born wollen wissen, wie es sich anfühlt, das erste Mal mit dem Wohnmobil zu verreisen. Eine Herausforderung sind die steilen Zugänge des romantisch gelegenen Campingplatzes am Rursee und eine SUP-Board-Tour in der Nacht.