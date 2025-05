Lokalzeit live: Ab aufs Rad

Lokalzeit Live. . 44:28 Min. . Verfügbar bis 04.05.2027. WDR Siegen.

Der Frühling ist da – also höchste Zeit, um das Fahrrad aus dem Keller zu holen und loszuradeln!

Die Lokalzeit live ist mittendrin: Auf dem Fietsenfest in Haltern am See. Wir zeigen die schönsten Routen durch NRW, spektakuläre Mountainbike-Tricks und die neuesten Trends rund ums Rad. Und Profis geben Tipps, um das Rad wieder fit zu machen.