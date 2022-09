Gartenzeit: Hilfseinsatz im Gemüsegarten

September ist bekanntlich Erntezeit. Im Gemüsegarten werden die Kohlköpfe reif. Späte Kartoffeln und Möhren dürfen ausgebuddelt und die letzten Bohnen, Tomaten, und Zucchini gepflückt werden. Was aber macht man danach mit den abgeernteten Flächen? Rüdiger Ramme weiß Rat.

Hilfseinsatz des Lokalzeitgärtners:

Volle Erntekörbe; das wünschten sich die Kinder der Garten-AG des Johanniter-Museums-Kindergartens im Freilichtmuseum Lindlar. Im März hatten sie mit ihren Erzieherinnen eine kleine Gemüseparzelle neu angelegt und fleißig gepflanzt und gesät. Unterstützt auch vom Verein „Bergische Garten-Arche“, der sich für den Erhalt alter Gemüse-Sorten und altem Saatgut engagiert. Doch dann passierte ein kleines Malheur. Die Kühe des Freilichtmuseums büxten nämlich aus und fraßen sich an den reifen Früchten genau in dieser Parzelle satt. Weshalb jetzt einige Beete nochmal neu bestellt wurden. Mit allem, was halt im September noch so geht.

Gemüsegarten im September/Wintergemüse:

Abgeerntete Gemüsebeete können ab August und bis Mitte September noch einmal neu bestellt werden. Nicht alles ist da möglich, aber in milden Regionen wie dem Rheinland kann noch klassisches Wintergemüse wie Grünkohl, Rosenkohl oder auch Winterlauch als Jungpflanze gepflanzt werden. Außerdem können überall noch Salat-Jungpflanzen, Feldsalat, Radieschen, Rucola oder Spinat gepflanzt oder ausgesät werden, da sie nur eine kurze Reifezeit von vier bis sechs Wochen benötigen.

Auch in der kalten Jahreszeit gibt es dann im Garten noch einiges ganz frisch zu ernten. Gemüse wie Grünkohl oder Rosenkohl benötigt sogar die Kälte, um erst richtig gut zu schmecken und bleibt deshalb am besten so lange wie möglich in der Erde. Aber auch andere Gemüsesorten vertragen den kalten Winter draußen; einige mit ein wenig Schutz: Endivie, Feldsalat, Wirsing, Portulak, Radiccio, Lauch, Topinambur oder Schwarzwurzeln. Lauch dagegen sollte vor dem Frost geerntet werden, da er sonst matschig wird. Man kann ihn aber draußen in der Erde „einschlagen“, um auch im Winter noch frischen Lauch zu haben. Das Gleiche gilt für Endiviensalat. Er sollte mit einem Vlies bedeckt oder unter einem Folientunnel geschützt werden, wenn es draußen richtig frostig wird. Dann liefert er bis in den tiefen Winter hinein frischen Salat auf den Tisch.

Die Klassiker beim Wintergemüse im Garten sind:

Grünkohl, Rosenkohl, Endiviensalat, Radiccio, Feldsalat, Portulak, Lauch, Schwarzwurzeln, Topinambur, Pastinaken, Wirsing

Wintersalate:

Zu den typischen Wintersalaten gehört neben Endivie und Radiccio auch der Feldsalat. Der kann sogar noch im Dezember problemlos ausgesät werden, vorausgesetzt der Boden ist nicht durchgefroren. Der Feldsalat benötigt die kurzen Tage im Herbst und Winter, um die schmackhaften Blätter wachsen zu lassen. Bei mehr Licht fängt diese Pflanze an zu blühen und schmeckt dann nicht mehr. Und wenn Sie nach dem Aussäen noch ein wärmendes Vlies drauflegen, wächst er noch schneller an. Feldsalat braucht nur wenige Grad über Null, um zu keimen. Bleibt der Winter mild, kann früh geerntet werden. Ansonsten sprießen die schmackhaften Blätter im Frühjahr aus der Erde.

Vorsorgen im Gemüsegarten für's nächste Jahr:

Im August und September kann bereits die nächste Ernte auf den Weg gebracht werden. Mit Erdbeeren und Steckzwiebeln zum Beispiel.

Erdbeeren:

Die beste Pflanzzeit beginnt im Juli und August. In milden Regionen kann noch bis Mitte September gepflanzt werden. Wichtig ist, dass die Pflanzen noch gut einwurzeln können bis zum Winter. Erdbeeren bilden nämlich besonders lange Wurzeln. Besonders für Kinder sind die dauertragenden Sorten wie Mara de Bois gut geeignet. Sie liefern ab Mai/Juni gleich mehrere Monate lang Früchte. Pflanzabstand 25 cm in der Reihe.

Steckzwiebeln:

Im Herbst setzt man am besten auch schon die Steckzwiebeln in die Erde, die im kommenden Sommer geerntet werden sollen. In der Reihe im Abstand von etwa 8 cm und nur 3 cm tief. Sie sollten nur ganz leicht mit Erde bedeckt sein.

Gründüngung: Super für den Boden

Bis Anfang Oktober ist noch Zeit für die Aussaat einer sogenannten Gründüngung auf abgeernteten Beeten. Denn es ist für den Boden immer besser, wenn er bedeckt ist. Pflanzen wie Phacelia, Perserklee, Gelbsenf, oder Lupine wachsen sehr schnell und geben dem Gartenboden als Gründüngung neue Nährstoffe. Nach der Ernte im Spätsommer oder Herbst ist der ideale Zeitpunkt zur Aussaat.

Etwa mit Lupinen-Samen. Sie können bis zu zwei Meter tief wurzeln und lockern den Boden damit kräftig auf. Dazu reichern die Lupinen noch wertvollen Stickstoff – also Dünger - im Boden an und bieten mit ihren Blüten den Insekten spätes Futter.

Für den Garten ist das wichtig, da Gemüse-Pflanzen dem Boden Nährstoffe entziehen, die sie zum Wachsen oder zur Fruchtbildung benötigen. Diese Nährstoffe müssen zurückgegeben werden, wenn dort auch in den nächsten Jahren Pflanzen kräftig wachsen sollen.

Das Aussäen ist ganz einfach. Den Boden durchgrubbern, Unkraut entfernen, breit aussäen und das Saatgut einharken. An trockenen Tagen die Aussaat angießen. Gründünger-Pflanzen sollten am besten jedes Jahr gesät werden.