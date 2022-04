eSport-Turnier in Radevormwald

Lokalzeit Bergisches Land. . 09:09 Min. . Verfügbar bis 13.04.2023. WDR. Von Malte Linde.

Von ihnen hätte man am ehesten gedacht, dass sie die Pandemiezeiten auch alleine zuhause gut überstehen: Online-Zocker. Aber irgendwie drängt es die Gamer jetzt doch, wenn nicht an die frische Luft, dann zumindest zum Großevent. Deswegen wird in Radevormwald ein FIFA-Turnier ausgespielt. Veranstalter ist der Rade SC 08, der größte Fußballverein der Stadt.