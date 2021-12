Der Wuppertaler SV auf Erfolgskurs in der Regionalliga

Lokalzeit Bergisches Land. . 13:12 Min. . Verfügbar bis 27.12.2022. WDR. Von Christian Licht.

Bilder einer Erfolgsstory! Was für ein Jahr für den Wuppertaler SV. Erst der Gewinn des Niederrheinpokals, dann eine starke Leistung um DFB-Pokal und jetzt Tabellenplatz zwei in der Fußball-Regionalliga. Mit so einem Aufschwung hat vor einem Jahr wohl kaum einer gerechnet. Umso schöner sind die Jubelbilder der letzten Monate.