Live aus Solingen: Gedenken an die Opfer des Brandanschlags

Hinweis: Hier sehen Sie in der Zeit von 16.00 - 17.30 Uhr eine Live-Übertragung der offiziellen Gedenkfeier der Stadt Solingen.

In der Zeit von 20.00 -21.45 Uhr übertragen wir live aus der Solinger Stadtkirche die Verleihung des Zivilcourage-Preises "Silbernen Schuh" und die gemeinsame Iftar-Feier vor der Kirche.

Außerhalb dieser Live-Übertragungszeiten ist an dieser Stelle lediglich ein Pausenfilm zu sehen.

Offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt Solingen

Bei der offiziellen Gedenkfeier ab 16 Uhr werden neben dem Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach auch Bundesaußenminister Heiko Maas und der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sprechen.

Der geplante Ablauf:



Ansprache Tim Kurzbach , Oberbürgermeister der Stadt Solingen

, Oberbürgermeister der Stadt Solingen Ansprache Dr. Joachim Stamp (FDP), stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen

(FDP), stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen Schweigeminute

Ansprache Superintendentin Dr. Ilka Werner , Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen

, Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Koranrezitation: Hasan Çakıroğlu, Imam der DiTiB Merkez Moschee

Imam der DiTiB Merkez Moschee Gebet: Özlem Genç , Angehörige der Familie Genç

, Angehörige der Familie Genç Ansprache Mevlüt Çavuşoğlu , Außenminister der Türkei

, Außenminister der Türkei Ansprache Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister

(SPD), Bundesaußenminister Gedicht: Schülerinnen und Schüler des Mildred-Scheel-Berufskolleg

Preisverleihung "Silberner Schuh"

Der "Silberne Schuh" des Bündnisses für Toleranz und Zivilcourage wird am Abend in der Solinger Stadtkirche an den Solinger Dr. Christoph Zenses verliehen. Er betreut als Arzt seit Jahren ehrenamtlich Obdachlose in Solingen.

Stand: 29.05.2018, 14:00