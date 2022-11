Ladies Night 5/2022 mit Lisa Feller

Gastgeberin Lisa Feller überrascht ihr Publikum in dieser Folge der Ladies Night mit einer ganz neuen Business-Idee. Außerdem möchte sie Verständnis schaffen und so schickt sie kurzerhand einen Mann aus dem Publikum in die Menopause. Ob das gut geht?

Lisa Feller

In dieser Sendung begrüßt sie folgende Gästinnen: Ninia LaGrande, Idil Baydar als Jilet Ayse, Eva Karl Faltermeier und Miss Allie.

Die Slam-Poetin Ninia LaGrande spricht darüber, wie respektlos oft der Umgang mit Frauen ist und berichtet über Beispiele aus ihrem Alltag.

Ninia LaGrande

In ihrer Rolle als Jilet Ayse begeistert Kabarettistin Idil Baydar das Publikum auf ihre ganz eigene Art und Weise. In dieser Folge gibt sie mehr oder weniger absurde Tipps, wie sich in diesem Winter Energie sparen lässt.

Jilet Ayshe (Idel Baydar)

Eva Karl Faltermeier hat traumatische Erfahrungen beim Hausbau gemacht. Wie sie es geschafft hat trotz der vielen Mängel auf dem Arbeits- und Baustoffmarkt ein Haus zu bauen, das erzählt sie uns in dieser Folge.

Eva Karl Faltermeier

Die Singer-Songwriterin Miss Allie ist bekannt für ihren selbstironischen Humor. In der Ladies Night singt sie darüber, wie aus der großen Liebe ein Gefängnis werden kann.