Ladies Night 04/2021 mit Lisa Feller

Frieda Braun

Frieda Braun gilt längst als anerkannte Expertin für alle Lebensfragen. Die gewitzte sauerländische Hausfrau weicht keiner Frage aus, geht den Ursachen ebenso unerschrocken wie akribisch auf den Grund und bietet mit ihren Lebensweisheiten Lösungen für nahezu jedes Alltagsproblem.

Teresa Rizos

Die junge Kabarettistin und Schauspielerin Teresa Rizos, bekannt aus zahlreichen Film- und Kinoproduktionen, hat mit ihrem bayerischem Charme schnell die Kleinkunstbühnen erobert. Sie erzählt begeistert von ihrem neuen Freund und präsentiert mit einem Augenzwinkern wertvolle Beziehungstipps.

Anna Zink

Anka Zink leidet an Toleranz-Unverträglichkeit, wie sie gesteht, doch sie bemühe sich redlich! Mit ihrem scharfsinnigen Humor wird die Kölnerin das Publikum wieder in Lichtgeschwindigkeit durch die Stimmungsschwankungen unserer Zeit „beamen".

Rebecca Carrington

Die stimmgewaltige Sängerin und virtuose Instrumentalistin Rebecca Carrington spielte schon im „London Symphony Orchestra“ und begleitete Stars wie Paul McCartney bei Konzerten. Die Ladies Night-Fans verwöhnt sie auch dieses Mal musikalisch mit Gesang und Cello - britischer Humor at its best!

Stand: 22.07.2021, 08:44