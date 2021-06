Ladies Night 02/2021 mit Meltem Kaptan

Dagmar Schönleber

Dagmar Schönleber, selbst ernannte „Troll of Love“, hat einen humorvollen und kreativen Umgang mit bösen Internet-Kommentaren gefunden: Sie kontert erfolgreich mit extrem unsachlicher Kitschigkeit und stellt ihren Song „Love is in the Netz“ vor.

Sarah Bosetti

Mit Charme und Scharfsinn nimmt die mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin Sarah Bosetti wieder das aktuelle, politische Zeitgeschehen unter die Lupe.

Katinka Buddenkotte

Katinka Buddenkotte liegt die Schönheit der Sprache ganz besonders am Herzen. Sie wird auch dieses Mal ihre treffenden Worte mit einem zarten Schleier der Poesie versehen.

Gayle Tufts

Gayle Tufts ist die Erfinderin der absurd-komischen Kauderwelschsprache „Denglish“. Mit ihrem pointierten Mix aus Deutsch und Englisch wirft sie einen amüsanten Blick auf ihr Leben als Amerikanerin in Deutschland.

