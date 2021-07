Ladies Night 03/2021 mit Daphne de Luxe

Die Gäste der Ladies Night mit Daphne de Luxe sind:

Carmela de Feo, Birgit Süß, Barbara Ruscher und Claudia Pichler.

Die Auftritte von Carmela de Feo als "La Signora" sorgen regelmäßig für frenetischen Beifall. Die temperamentvolle Musikkabarettistin aus dem Ruhrgebiet wird auch dieses Mal mit Facettenreichtum und unwiderstehlichen Tanz-Künsten beeindrucken.

Carmela de Feo als „La Signora“

Birgit Süß, die "kabarettistische Comediva", beschäftigt sich mit der interessanten Frage, warum Frauen nach der Menopause eigentlich weiterleben. Sie erläutert anschaulich, was passiert, wenn aus dem "Prämenstruellen Syndrom" das "Permanent-Postmenstruelle Syndrom" wird und warum die Menopause mitunter auch "Männopause" genannt wird.

Birgit Süß, die „kabarettistische Comediva"

Barbara Ruscher aus Köln, die bekannt ist für ihren pointierten Wortwitz, setzt sich mit der aktuellen Hochwasser-Katastrophe auseinander.

Kabarettistin Barbara Ruscher

Die gebürtige Münchnerin Claudia Pichler, bekannt als "Fachfrau fürs Bairische", ist das erste Mal in der Ladies Night zu Gast. Sie erzählt von den Erlebnissen mit ihrem besten Freund Gerry, einem Bullterrier. Bei den gemeinsamen Besuchen in einem Secondhandshop für Hundemode findet sie mitunter auch was Passendes für sich zum Anziehen.

Claudia Pichler, bekannt als „Fachfrau fürs Bairische“

Stand: 22.07.2021, 20:19