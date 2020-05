Ladies Night - Best of 2014

Mit einem spektakulären Feuerwerk weiblichen Humors tritt Gerburg Jahnke gegen das Qualifikationsspiel der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft an. In der "Best of Ladies Night" präsentiert sie Kabarettistinnen und Comediennes, die in der Vergangenheit bei ihren Auftritten im Kölner Gloria-Theater für satirische und komödiantische Highlights sorgten.

Und so verschieden die Themen in der reinen Frauenshow auch waren, eins hatten alle "Gästinnen" von Gerburg Jahnke gemeinsam: Sie nahmen wieder kein Blatt vor den Mund.

Da regt sich Carolin Kebekus über "perfekte Plastikfrauen" auf, Mirja Boes erklärt, warum Männer nicht zuhören können, während das Musik-Duo "Suchtpotential" sich mit dem "Freud'schen Penisneid" auseinandersetzt.

Gerburg Jahnke schildert anhand amüsanter Beispiele, dass Männer nicht in Würde altern können, Simone Solga fragt angesichts von Quotenregelungen, ob Frauen sich überhaupt für Führungspositionen eignen, Jilet Ayse weiß als türkische Migrantin, warum die Deutschen aufgrund ihres "Paarungsverhaltens" aussterben werden und, und, und.

"Best of Ladies Night": Mit Enissa Amani, Jilet Ayse, Mirja Boes, Frieda Braun, Anny Hartmann, Carolin Kebekus, Daphne de Luxe, Christine Prayon, Martina Schwarzmann, Simone Solga, "Suchtpotenzial" und Gastgeberin Gerburg Jahnke.

Stand: 12.05.2020, 06:22