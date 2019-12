Mietpreis-Wahnsinn: Wird Wohnen zum Luxus? 

Einige Mieter müssen sogar die Hälfte ihres Einkommens abgeben! Dabei ist Wohnen ein Grundbedürfnis.

In NRW ist die Situation besonders dramatisch: Hier fehlen die meisten bezahlbaren Wohnungen in Deutschland, mehr als eine halbe Millionen. Doch wo sollen die Menschen hin? Und warum sind die Wohnungen plötzlich so teuer geworden?