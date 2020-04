Ostermenü mit Kalbsfilet und fruchtigem Hefezopf

Die gebürtige Rheinländerin Julia Komp stand schon als Kind mit ihrer Oma am Herd. "Sie hat mich auch mitgenommen in die schönsten Hotels und so habe ich von klein auf gelernt, wie man mit Gästen umgeht", erzählt Julia aus ihrer Kindheit.



Ihr Kochhandwerk ist inspiriert durch ihre viele Reisen. Sie kocht klassisch, nimmt aber gerne Zutaten aus aller Welt dazu. Ein leichter französischen Kochstil, gepaart mit orientalischen und asiatischen Einflüssen, ist zu ihrem Markenzeichen geworden. Damit hat sie sich 2016 - zusammen mit ihrem Team vom Gourmetrestaurant Schloss Loersfeld - ihren ersten Michelin-Stern erkocht. Mit ihren damals 27 Jahren machte sie das zur jüngsten Sterneköchin in Deutschland!

Marie Simon stammt aus einer Bäckerfamilie und hat schon als kleines Kind schlaflose Nächte auf einer Schaukel in der Backstube verbracht und ihrem Vater zugeschaut.

Mit ihren Eltern leitet sie heute den Familienbetrieb in Gohfeld-Löhne. 2014 holten Vater und Tochter den Titel "Beste Bäcker Deutschlands" in einer ZDF-Show.

Im Jahr 2016 wurde die Ostwestfälin zur "Miss Handwerk" gewählt!



Für sie ist der Mix von tradionellem Handwerk und innovativen Ideen sehr wichtig. "Aus guten Zutaten ein Grundnahrungsmittel herzustellen, was schon seit Jahrhunderten einen hohen Stellenwert hat, das liebe ich an meinem Job", so die Ostwestfälin.