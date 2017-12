Gut geplant: Weihnachtsmenü mit Hirsch und Hummer

Es ist ja jedes Jahr das Gleiche: Zu Weihnachten will man sich etwas ganz Besonderes gönnen. Aber die einzelnen Gänge fürs Menü sollen sich so vorbereiten lassen, dass man am Festtag nicht ewig in der Küche steht. Und am Ende sollen alle glücklich und festlich gestimmt sein.

Dafür haben sich die WDR-Fernsehköche Martina und Moritz für die heutige Sendung etwas ganz Spektakuläres ausgedacht. Und trotzdem macht keines der Gerichte viel Mühe. Versprochen!

Als Vorspeise servieren Martina und Moritz Hummerpralinen - wirken umwerfend auf dem Teller und schmecken sensationell. | mehr

Als Hauptgericht servieren sie Hirsch, aber so, wie Sie das herzhafte Fleisch garantiert noch nie gegessen haben: als Saltimbocca. | mehr

Das ist genau die richtige Beilage zu unseren zarten Schnitzelchen: ein Gratin aus bunten Möhren. | mehr

Und als Dessert gibt es Birnen in Rotwein, fruchtig und leicht. | mehr