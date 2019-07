Salat: Knackig, frisch und herzhaft

Die Jahreszeit ist für Salate geradezu ideal: Man kann sich die pfiffigsten Kombinationen dafür ausdenken. Herzhaft und leicht, aber trotzdem so richtig zum Sattessen sollen sie sein. Im Prinzip kann man ja aus allem, was sich in der Küche findet, einen Salat zubereiten. Einfach mit einer Marinade beträufeln, kurz mischen – und schon haben wir den Salat.

Und damit geht es schon rein sprachlich los: Der Salat wird "angemacht". Dafür braucht man eine Marinade oder Salatsauce. Die beiden WDR-Köche Martina und Moritz präsentieren Tipps, Ideen und allerhand Wissenswertes rund herum zu Essig und Öl und die unterschiedlichsten Salatzutaten. Von A wie Aubergine oder Artischocke über S wie grüner Spargel bis zu Z wie rote Zwiebel. Die beiden servieren den ultimativen Caesar Salad, lassen sich von mediterranen Ideen inspirieren und zeigen, wie man mit regionalen Zutaten den perfekten Thaisalat stampft.

Die Rezepte: