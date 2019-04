Unser Ostermenü – Wildkräuter, Lammschulter, Zitronencreme

Zu Ostern gehört Lamm, ebenso wie Ostereier – beides Symbole für die erwachende Natur und den Frühling, der uns bevorsteht. Wir nehmen diesmal die Schulter – ein Bratenstück, an das sich viele nicht trauen. Dabei liefert es besonders saftiges Fleisch und die Schulter ist nicht so groß wie die Keule und auch nicht so teuer.

In unserem Menü gibt es als Vorspeise Wildkräuter mit pochiertem Ei. Dann die geschmorte Schulter vom Lamm, dazu ein sahniges Sellerie-Kartoffelpüree und frische Erbsen. Und als Dessert eine schmelzend zarte Zitronencreme und Walnussküchlein … Genau das Richtige, um den Frühling zu begrüßen.

Die Rezepte: