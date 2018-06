Fränkische Küche:  Herzhaftes zum Bier und Feines zum Wein

Zur fränkischen Küche gehören herzhafte Braten, mit röscher Kruste und riesigen Klößen – die man aber auch einzeln, nur mit Sauce verspeisen kann: Kloß mit Soß’. Man liebt Fisch, nicht nur die herrlichen kleinen Meefischli aus dem Main, sondern auch Karpfen und andere Süßwasserfische aus vielen Zuchtteichen. Und feines Geflügel, wie beispielsweise Täubchen oder gemästete Poularden, ist begehrt und in allerbester Qualität vorhanden. Man liebt den Wein, der hier vor allem entlang des Mains in großartiger Qualität erzeugt wird, aber auch das Bier, von dem manche Sorten weltberühmt sind: beispielsweise das dunkle Rauchbier aus Bamberg. Ob Bier oder Wein, einen kleinen Happen dazu braucht man in jedem Fall.

Moderation: Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer