Unser feines Festmenü – mühelos gekocht!

Als Apéro-Häppchen zur Begrüßung servieren wir Blätterteigpralinen mit Salsiccia, die wunderbare fenchelgewürzte italienische Bratwurst. Es folgt eine köstliche Vorspeise: Rote-Bete-Gelee mit Schmand und Forellenkaviar. Das fertige Gelee wartet im Kühlschrank auf seinen Einsatz und wird vor dem Servieren dann nur noch mit einer Sahneschicht versehen und mit einem Krönchen von Forellenkaviar geschmückt. Auch das Hauptgericht ist so gut wie fertig: Da der Schmorbraten von der Rinderwade mindestens fünf Stunden schmurgeln muss, sollte dieser am besten bereits am Vortag zubereitet werden. Und das Dessert, die festtägliche Apfelspeise, muss ebenfalls schon vorher fertig sein. So hat man wirklich keine Mühe mehr, wenn die Gäste da sind.