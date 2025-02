Weiber live 2025: So ein Zirkus!

Karneval. . 02:30:30 Std. . UT . Verfügbar bis 12.02.2026. WDR.

Rein in die Manege! Am "Wieverfastelovend" beginnt der Straßenkarneval und der WDR ist natürlich mit dabei! Bei "Weiber live" wird gezeigt, wie der Westen Karneval feiert.

Dabei wird in Köln von Susanne Wieseler, in Düsseldorf von Sven Lorig und in Bonn von Andreas Bursche moderiert. Und in Billerbeck berichtet Svenja Kellershohn. Auf allen Bühnen treten die Top Karnevalsbands auf. Tanzen, singen, schunkeln – das alles gehört dazu! Weiber live eben: So ein Zirkus!