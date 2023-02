Wider den tierischen Ernst 2023

In Aachen findet zum 73. Mal die Verleihung des seit 1950 traditionell vergebenen "Orden wider den tierischen Ernst" durch den Aachener Karnevalsverein AKV statt.

Die amtierende deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) erhält in diesem Jahr als achte Frau in der Geschichte den "Orden wider den tierischen Ernst". Die politische Rede im karnevalistischen Umfeld sind von jeher Markenzeichen der Ordensverleihung. So sind auch 2023 wieder politische Größen auf der Aachener Bühne zu sehen und hören, wie etwa Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP-Bundesvorstand), der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil, NRW-Innenminister Herbert Reul und viele mehr.