Weiber live: Endlich wieder!

Karneval. . 01:44:24 Std. . UT . Verfügbar bis 16.02.2024. WDR. Von Sandra Peters.

Nach zwei Jahren kann der Straßenkarneval an "Wieverfastelovend" endlich wieder mit voller Wucht gefeiert werden.

"Weiber live" zeigt, was los ist im Land: In Köln, Düsseldorf und Bonn spielen die Top Karneval-Bands und der WDR überträgt die Highlights in Echtzeit. Wer möchte, kann seine digitalen Grüße live in die Sendung schicken: Unter #wdrjeck sammeln wir alles in den sozialen Netzwerken ein.