Kölner Rosenmontagszug 2023

Karneval. Teil 1 von 3. . 01:07:24 Std. . Verfügbar bis 20.02.2024. WDR.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist die Vorfreude auf den ganz besonderen Rosenmontagszug in der Jubiläumssession 2023 riesig.

Zum ersten Mal in 200 Jahren Kölner Karneval startet der "Zoch" rechtsrheinisch und führt über die Deutzer Brücke mit Blick auf das Altstadtpanorama. Danach geht es kreuz und quer durch Köln - eben ganz im Sinne des Jubiläumsmottos "Ov krüzz oder quer". Guido Cantz und Karnevalslegende Wicky Junggeburth werden den Zug in voller Länge live kommentieren. Sabine Heinrich moderiert am ungewöhnlichen Startplatz des Zuges: an den Tribünen am Ottoplatz, wo sich die Jecken auf das historische Ereignis freuen.