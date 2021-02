Jet zo fiere: Das Beste aus "Karneval in Köln"

Karneval. . 01:56:35 Std. . Verfügbar bis 20.02.2021. WDR. Von Claus Schmitz.

Jedes Jahr am Rosenmontag findet die traditionelle ARD-Fernsehsitzung im Ersten statt. Unter dem jeweiligen Karnevalsmotto des Jahres treten dort die größten und besten Redner, Musiker und Stars des Karneval auf. Wir erleben eine 120-minütige, stimmungsvolle und unterhaltsame Reise durch die Höhepunkte der Festsitzung der vergangenen 20 Jahre, frei nach dem Motto: "Jet zo fiere": Es gibt schließlich etwas zu feiern! Mit dabei sind u.a.: Bläck Fööss, Bernd Stelter, Martin Schopps, Cat Ballou, Jürgen Beckers, Räuber, Willibert Pauels, Brings, Et Tussnelche, Höhner, Paveier, Et Botterblömche, Kasalla, Et Rumpelstilzche, Querbeat, Guido Cantz, Paveier, Süper Duett, Marc Metzger und natürlich der Sitzungspräsident.