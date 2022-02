Divertissementchen 2022: Napoleon en Kölle

Die Bühnenspielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg zeigt mit dem Divertissementchen 2022 ein Zillchen voller Situationskomik, Wortwitz und ganz viel Musik.

D‘r Kaiser kütt – so hat man Napoleon noch nie gesehen! Im diesjährigen Divertissementchen taucht man ein in das pralle Leben im besetzten Köln kurz vor dem historisch verbrieften Besuch Napoleons im Jahr 1804. Die Corona-Pandemie führte dazu, dass 2021 keine Aufführungschance für dieses opulente Kostümstück bestand und stattdessen „Corona Colonia“ auf die Bühne gebracht wurde. „Napoleon in Kölle“ wird nun mit voller Besetzung und prächtiger Inszenierung 2022 aufgeführt.