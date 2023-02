Divertissementchen 2023: Fastelovend Zesamme!

Karneval. . 01:39:16 Std. . UT . Verfügbar bis 18.02.2024. WDR. Von Lajos Wenzel.

Viel zu lange schon dürsten die Kölschen nach Straßenkarneval, Rosenmontagszug und rauschenden Bällen. Manche glauben sogar, den richtigen Fastelovend verlernt zu haben.

Nicht so die vier kölschen Freundinnen Änni, Stina, Liss und Jriet. Für sie ist der Fastelovend Lebensmittelpunkt und ihr Herz schwappt über, wenn et Trömmelche jeiht. Im Jahr 2023 schenkt die Spielgemeinschaft Cäcilia Wolkenburg den Jubiläumsgesellschaften ein Divertissementchen zu ihren 200. Geburtstagen. Aber natürlich ist im "Zillche" nicht alles historisch ganz so exakt, wie die Geschichtsbücher das behaupten.