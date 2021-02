Blötschkopp Marc Metzger "Live" | Aus dem Tagebuch eines Büttenredners

Karneval. . 58:30 Min. . UT . Verfügbar bis 19.02.2021. WDR. Von Marc Metzger.

Ein Stern am Kölner Karnevalshimmel – das ist er, der "Blötschkopp". Sein Erkennungszeichen: gelb-rot karierter Anzug, schwarzes Hütchen, schwarze Brille und eine liebenswert große Klappe. In seinem Soloprogramm "Rampensau" blickt Marc Metzger mit viel Humor hinter die Kulissen des Karnevals. Da kriegt so mancher Sitzungspräsident sein Fett weg, selbst das Publikum wird nicht verschont.