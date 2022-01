Alles hät sing Zick: Proklamation des Kölner Dreigestirns 2022

Karneval. . 02:16:49 Std. . Verfügbar bis 09.01.2023. WDR.

Es beginnt für Prinz Sven I. (Sven Oleff), Bauer Gereon (Gereon Glasemacher) und Jungfrau Gerdemie (Dr. Björn Braun) die Reise in ihre zweite Session.

Und weil in allem auch etwas Gutes liegt: Auch das diesjährige Kinderdreigestirn wird von der Oberbürgermeisterin an diesem Abend mitproklamiert. Nie war der biblische Satz und das Motto der Session so bedeutend für die Karnevalist:innen wie heute wieder: "Alles hat seine Zeit". So findet auch in 2022 die Proklamation des Kölner Dreigestirns der Pandemie geschuldet wieder coronakonform ohne Publikum statt. Diesmal wieder aus dem altehrwürdigen Gürzenich zu Köln.