Kölner Rosenmontagszug 2025

Karneval. . 06:11:42 Std. . Verfügbar bis 04.03.2027. WDR.

Der Kölner Rosenmontagszug, das größte Ereignis des Karnevals. Höhepunkt sind die 19 Persiflage-Wagen, die das aktuelle Zeitgeschehen darstellen.

Gestartet wird in der Kölner Südstadt an der Severinstorburg. Die Traditionsgesellschaften mit Tanzgruppen, Spielmannszüge und Festwagen ziehen einmal quer durch Köln. Kommentiert wird von Guido Cantz und Sabine Heinrich. Als Reporter:innen in der Stadt unterwegs: Estella Mazur und Martin Klempnow. An der Severinstraße reportiert Martina Kratz und Benni Bauerdick berichtet live vom Zugleiterwagen.