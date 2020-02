Beleidigt und bedroht: Wer traut sich noch in Ehrenamt und Politik?

Kommunalpolitiker sehen sich immer häufiger Anfeindungen ausgesetzt. Mit Morddrohungen, Hassmails und Drohbriefen sollen sie eingeschüchtert werden. Bürgermeister klagen über zerstochene Autoreifen, Hassbotschaften in Briefkästen oder Galgen in Vorgärten.

Die Wut entzündet sich oft an alltäglichen Entscheidungen wie der Schließung eines Schwimmbads oder dem Abriss einer alten Sportstätte. Und nicht etwa an ihrer Flüchtlingspolitik oder an anderen hitzigen Themen.

Kampagne für mehr Respekt

Mit einer "Respekt-Kampagne" will die Landesregierung Lokalpolitiker gegen Übergriffe und Anfeindungen schützen. Doch reicht das? Und wie schützen wir Feuerwehrleute, Einsatzkräfte und Ehrenamtliche, die öffentlich angegriffen werden? Diese Bedrohungen stellen eine Gefahr für das friedliche Zusammenleben dar.

Denn es trifft nicht allein Politiker, sondern auch diejenigen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen. Engagement, was wir dringend brauchen. Wer ist noch bereit, sich für die Gesellschaft einzusetzen? Wer wird sich zukünftig in politischen Parteien oder Vereinen einbringen? Wer will noch ins Rathaus, wenn Bedrohungen dort alltäglich werden?

Herausforderung Bürgernähe

Wie können wir die Grundpfeiler unserer Gesellschaft – Politiker und Ehrenamtler - schützen? Gehören Sicherheitschecks vor den Rathäusern oder Personenschützer beim Marktbesuch des Bürgermeisters zukünftig zum Politbetrieb? Wie soll Bürgernähe entstehen, wenn unsere Stadtoberhäupter abgeschirmt werden müssen? Schließlich sind offene Rathäuser ein Symbol unserer Demokratie.

Brauchen wir eine Verschärfung der Gesetze oder muss die Justiz viel beherzter eingreifen? Oft geht der Bedrohung eine Beleidigung voraus. Müssten Staatsanwaltschaften mutiger sein im Umgang mit Beleidigungen? Wie wehrhaft ist unser Rechtsstaat? Wie können wir uns gegen solche Angriffe wappnen und sicherstellen, dass auch zukünftig Menschen Verantwortung für dieses Land übernehmen.