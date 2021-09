Faktencheck zur Sendung "Ihre Wahl - noch vier Tage und dann?"

Behauptung

Kutschaty behauptete, dass in Deutschland der Strom am teuersten sei: "Wir haben in Deutschland die höchsten Stromkosten europaweit und das geht an die Grenzen dessen, was man sich überhaupt noch leisten kann."

Hintergrund

Über die hohen Strompreise in Deutschland wird immer wieder in verschiedenen Medien berichtet: Während die Stromkosten in Europa insgesamt sinken, sind sie in Deutschland noch weiterhin sehr hoch.

So lag der Preis laut Statistikagentur der Europäischen Union Eurostat im zweiten Halbjahr 2020 in Deutschland bei gut 30 Cent pro Kilowattstunde. Damit hat Deutschland europaweit die höchsten Stromkosten: Am zweit teuersten ist der Strom in Dänemark mit 28 Cent pro Kilowattstunde, gefolgt von Belgien mit 27 Cent pro Kilowattstunde.

Ein Grund dafür sind Steuern, Abgaben und Umlagen: Ohne Steuern und Abgaben läge die Kilowattstunde bei lediglich 15 Cent, also bei gut der Hälfte.

Fazit

Die Aussage stimmt. Die hohen Stromkosten liegen aber vor allem an den höheren Steuern und Abgaben in Deutschland.