Seit 10 Jahren nimmt Moderator Dr. Eckart von Hirschhausen die prominenten Rateteams und Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise in die Welt des Menschen, in seinen Körper und Gehirnwindungen.

In "Hirschhausens Quiz des Menschen - Best of" blickt Dr. Eckart von Hirschhausen aus seinem Homestudio zurück auf viele spannende Fragen aus dem Bereich der Medizin, verblüffende Phänomene, erstaunliche Experimente und unterhaltsame Spiele und natürlich viele wunderbare Promis an den Ratepulten.