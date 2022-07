Hack-Check – Wespen und Mücken fernhalten

Wer kennt es nicht? Man möchte sich mit einem Eis oder einem leckeren Stück Kuchen und einem Kaffee gemütlich in den Garten oder auf den Balkon setzen und nach kurzer Zeit rücken sie uns auf die Pelle: Wespen.

Tina Kraus präsentiert Hack-Checks gegen Wespen und Mücken.

Das kann ganz schön nervig sein, doch Wespen stehen unter Artenschutz. Damit wir friedlich mit ihnen koexistieren können, hat Tina Kraus sich ein paar gewaltfreie Tipps und Tricks aus dem Netz angeschaut, die Wespen fernhalten sollen. Funktioniert es? Hier erfahren Sie es.

Hack 1 – Ablenkungsfütterung

Der Köder sollte nicht zu süß sein.

Man legt etwas Wurst auf einen Teller und platziert diesen weit vom Tisch entfernt (klappt natürlich vor allem in einem Garten). Damit können die Wespen sich ungestört an der Wurst bedienen und lassen die restlichen Speisen links liegen. Wichtig: Es sollte nichts Süßes sein. Zu stark sollten diese Anreize aber auch nicht sein, sonst kommen zu viele Wespen auf einmal - überreifes Obst sollte man beispielsweise vermeiden.

Fazit: Tina Kraus konnte dank dieses kleinen Tricks einen entspannten Geburtstag in ihrem Garten feiern. Test bestanden!

Hack 2 – Sprühflasche mit Wasser

Etwas mehr Konfrontation bringt die Sprühflasche mit sich. Die Flasche mit Wasser befüllen und die Wespen ansprühen, wenn sie zu nahe kommen. Die Sprühflasche am besten immer griffbereit haben, damit man schnell reagieren kann.

Dient nicht nur zur Abkühlung - eine Sprühflasche mit Wasser hält auch Wespen fern.

Fazit: Wespen sind nicht so wasserempfindlich wie Bienen, lassen sich aber dennoch durch das Sprühen für kurze Zeit fernhalten. Eine dauerhafte Lösung bietet dieser Hack jedoch nicht. Die Sprühflasche kann aber natürlich auch für die Menschen am Tisch eine willkommene Abkühlung sein.

Hack 3 – Zitrone und Knoblauch

Man kann eine halbe Zitrone mit Duftnelken bestücken und diese auf dem Tisch auslegen. Auch ein aufgeschnittener Knoblauch kann helfen, die Wespen fernzuhalten.

Knoblauch schlägt sich nicht ganz so gut im Test.

Fazit: Eine Knoblauchzehe oder eine Zitrone reichen noch nicht aus. Hier müssen schon weiträumig an mehreren Stellen Blockaden für die Plagegeister platziert werden. Das ist nicht immer so leicht umsetzbar und riecht irgendwann auch für uns Menschen etwas streng.

Hack 4 – Pflanzen

Einige Pflanzen helfen tatsächlich gegen Wespen. Den Duft von Lavendel, Minze und Zitronenmelisse können die Insekten gar nicht leiden - wir hingegen empfinden diesen Duft als angenehm. Gegen Mücken helfen zum Beispiel gepflanzte Tomaten.

Fazit: Auf dem Tisch in einem Kübel oder in einem Beet in der Nähe des Tisches geben diese Pflanzen die perfekte Deko inklusive Wespenschutz ab.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Hack 5 – Stichbehandlung: Zitrone, Quark, Zwiebel

Was tun, wenn es doch einmal so weit kommt und man von einer Wespe oder einer Mücke gestochen wird?

Erste Hilfe mit Quark: In einem Tuch kann man die Einstichstelle damit kühlen.

Eine Zwiebel oder Zitrone aufschneiden und auf den Stich drücken, wirkt entzündungshemmend und reduziert den Juckreiz. Außerdem desinfiziert die Säure die Einstichstelle. Am besten man kühlt die Lebensmittel vorher ab, um zusätzliche Kühlungseffekte zu erhalten. Mit etwas Quark auf einem Tuch, kann man die Einstichstelle ebenfalls abdecken und einen ähnlichen Effekt erzielen.