Weihnachtsgeschenke für Pflanzenliebhaber

Der Klassiker – Zimmerazaleen

Mit Zimmerazaleen kommt Farbe ins Haus. Dominant sind die Blütenfarben Pink und Rosa, sowie weitere Rottöne. Sie machen den sprichwörtlichen „Blumenstrauß im Topf“ zum Highlight. Kaum eine andere Zimmerpflanze blüht im Winter so schön wie die Zimmerazalee.

Zimmerazaleen gibt es in verschiedenen Farben.

Beim Einpflanzen in einen Topf eignet sich Rhododendronerde besonders gut, da die Zimmerazalee botanisch gesehen zu den Rhododendren gehört. Sie mag es daher ein wenig sauer im Boden.

Staunässe vertragen die Pflanzen nicht, Austrocknen sollten sie aber natürlich genauso wenig. Die Freude an der Blütenpracht hält sich am besten, wenn man den Rhythmus von ein bis zweimal die Woche Gießen beachtet.

Als Gießwasser eignet sich Regenwasser oder abgestandenes Wasser. Zimmerazaleen stammen aus den Gebirgsregionen in Südostchina, Taiwan und Vietnam. Sie sind auch dort an regelmäßige Regengüsse gewohnt. Verblühtes sollte regelmäßig ausgeputzt werden.

Die Exotischen – Anthurien

Die Blüten der Anthurien begeistern durch Schlichtheit und Ästhetik. Meist haben sie rote Hochblätter, die eigentlichen Blüten sind jedoch klein und sitzen am zentralen Kolben. Deshalb nennt man sie auch Flamingoblume.

Anthurien sind sehr lange haltbar und sind daher das perfekte Geschenk.

Es gibt auch weiße, gelbe oder orangefarbene Exemplare. Da es sich um eine Scheinblüte handelt, bleibt der Blütenstand extrem lange haltbar. Als Schnittblume können Sie die Anthurie auch in der Vase lange bestaunen. Zum Eintopfen eignet sich normale Zimmerpflanzenerde mit einer Drainage aus Blähton – ein gutes Substrat für Anthurien.

Ursprünglich stammen die Anthurien aus den Regenwäldern Lateinamerikas. Dadurch hat sie die typischen Ansprüche einer Tropenpflanze: keine pralle Sonne und keine kalte Zugluft. Trockene Heizungsluft vertragen die Pflanzen ebenfalls nicht. Gegossen wird wie bei den Azaleen – also die Pflanze immer gleichmäßig feucht halten, ohne Staunässe zu verursachen. Dafür ein bis zweimal pro Woche mit handwarmem Regenwasser gießen und ab und zu die Blätter mit Regenwasser besprühen.

Verblühte Blüten und welke Blätter abschneiden. Wenn Anthurien blühfaul werden, stellt man sie im Winter in einen kühleren Raum und gießt weniger. Sobald dann wieder mehr gegossen wird, sollten sich wieder neue Blüten bilden.

Die Wiederentdeckung – Weihnachtskakteen

Weihnachtskakteen (Schlumbergera-Hybriden) sehen nicht aus wie Kakteen üblicherweise aussehen, sondern ähneln einer hübschen, immergrünen Zimmerpflanze. Der Weihnachtskaktus blüht jedes Jahr zu Weihnachten, wenn man die richtigen Tricks kennt.

Es kommt auf den richtigen Rhythmus der Pflege an: Nach der Blüte am besten bei Temperaturen über 10 °C den Frühling und Sommer über draußen im Topf in den Halbschatten stellen und regelmäßig gießen.

Ab Oktober reinholen, weniger gießen und kühl halten. Das geht zum Beispiel im Treppenhaus bei circa 15 °C und fördert die Blütenbildung. Bei Temperaturen über 22 °C unterbleibt die Blütenbildung gänzlich.

Die Weihnachtskakteen haben nicht nur den perfekten Namen für die Zeit, sie bringen auch die nötige Farbe in den Raum.

Die Heimat der Schlumbergera-Hybriden ist Südamerika. Zwischendurch war sie mal richtig aus der Mode gekommen, wurde aber jetzt von vielen Pflanzenliebhabern wiederentdeckt. Vor allem wegen der enormen Variation der Blütenfarben: von Rot über Orange, Pink oder Weiß. Da wird man schnell zum Sammler.

Die Vermehrung funktioniert über Blatt-Stecklinge. Einfach ein Blattglied abbrechen, einen Tag trocknen lassen und dann in Erde stecken. Auf diese Art und Weise kann man auch leicht selber kleine Pflanzen-Geschenke herstellen.