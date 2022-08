Top 3 der Sommerblüher

Mitten im Hochsommer sind viele Pflanzen auf den Balkonen und Terrassen bereits verblüht. Doch das bedeutet nicht, dass wir auf Blütenträume verzichten müssen. Markus Phlippen stellt drei Sommerblüher vor, die uns länger erfreuen.

Sonnenbräute blühen wunderbar bis zum Frost.

Die Sonnenbraut (Helenium) aus Nordamerika begeistert mit leuchtenden Gelb- oder Rottönen – je nachdem, welche Züchtung Sie ergattern. Sie ist ein sommerlicher Höhepunkt im Staudengarten. Und Insekten finden hier auch weiterhin einen gedeckten Tisch in der hochsommerlichen Blühpause der heimischen Flora.

Sonnenbräute mögen sonnige Plätze und kräftigen, nährstoffreichen Boden, der nicht zu trocken sein sollte. Wer sie neu pflanzt, sollte das nicht zu spät im Jahr tun, damit die Stauden noch gut einwachsen können. Sonnenbräute passen aufgrund ihrer nordamerikanischen Prärieheimat wunderbar ins gemischte Staudenbeet.

Oft wird die Sonnenbraut mit dem Mädchenauge verwechselt, das jetzt auch im Hoch- und Spätsommer blüht. Sie zählt zu den ausdauerndsten Sommerblühern in Beet oder Kübel. Sie verträgt trockene Böden und muss nach der Blüte kräftig zurückgeschnitten werden.

Kap-Bleiwurz (Pumbago)

Für die Blüte kommt es auf den richtigen Dünger an.

Für den sommerlichen Balkon gibt es die Kap-Bleiwurz (Pumbago) aus Südafrika mit ihren einzigartigen, himmelblauen Blüten, deren Hochzeit mitten im Sommer liegt. Für eine üppige Blüte ist jedoch wöchentliches Düngen in der Wachstumphase von April bis August nötig. Ideal ist ein Kübelpflanzendünger, der alle Nährstoffe enthält.

Zu lange Triebe können Sie das ganze Jahr über entfernen. Ein genereller Rückschnitt sollte erst kurz vor dem Einräumen ins Winterquartier folgen. Die Kap-Bleiwurz ist ein Halbstrauch, den Sie wunderbar mehrere Jahre halten können, vorausgesetzt, Sie überwintern ihn frostfrei an einem kühlen Platz.

Storchschnabel

Storchschnabel gehört zu den vielfältigsten Gartenpflanzen.

Der Storchschnabel „Rozanne“ ist Markus Phlippens Favorit unter den Sommerblühern, weil er so lange blüht. In der Gattung "Geranium" gibt es einige Arten für ausgiebige Blütenteppiche im Staudenbeet fast das ganze Jahr über. Die Sorte „Rozanne“ wurde aus der Wildart „Geranium wallichianum" gezüchtet, die aus der Himalaya-Region stammt; ein Dauerblüher von Mai/Juni bis in den November hinein – mit sehr guter Winterhärte. Sie erfreut mit blauvioletten Blüten und braucht nur wenig Pflege. Eingesetzt wird sie im Beet als buschiges Kissen wie ein hoher Bodendecker an einem sonnigen Standort. Der Boden sollte durchlässig sein und niemals völlig austrocknen.