Selbstgezogenes Gemüse für Ungeduldige

Die Gemüsesaison ist in vollem Gange und die Auswahl an vorgezogenen Pflanzen im Handel groß. Das Tolle: Gemüsezucht gelingt auch im Balkonkasten. Hier eignen sich gut grüne, rote, krause und glatte Blattsalate und es funktioniert in jeder lockeren Erde – die vorhandenen Nährstoffe reichen aus.