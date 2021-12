DIY: Kerzenständer und Windlichter selbstgemacht

Geduld bewahren, bis der Zement komplett ausgehärtet ist. Das geht schneller, wenn es nicht zu kalt ist.

Dann die Springform öffnen und entfernen. Eventuell mit einem Schleifpapier die Kanten etwas bearbeiten.

Der Fuß kann hinterher auch nach Belieben bemalt werden.

Mit dieser Anleitung lassen sich auch Kerzenschälchen herstellen.

Am anderen Ende des Astes eine Kupfermuffe aufsetzen. Passt das noch nicht, einfach etwas in Form schnitzen. Ist der Ast zu dünn, mit Streichhölzern „aufpolstern“. Dann am besten mit etwas Klebstoff (Heißkleber oder Zwei- Komponentenkleber) am Ast befestigen.

Die Kupfermuffe ist jetzt der perfekte Kerzenhalter für Stabkerzen.

Windlichter aus Konservendosen

Material



Konservendosen

Stift

Hammer

verschiedene Nägel

Motiv-Schablonen

Klebeband

So wird’s gemacht

Die Konservendose macht sich toll als Windlicht.

Zunächst die Dose gut reinigen und scharfe Kanten abschleifen. Nun ein Motiv nach Wahl aufmalen oder ausdrucken und ausschneiden, zum Beispiel Sterne oder Herzen. Diese Schablone außen auf die Dose legen oder kleben.

Mit dem Stift Punkte um die Schablone einzeichnen und diese wieder abnehmen.

Jetzt die Dose fixieren, mit einer Schraubzwinge befestigen oder gut festhalten. Einen spitzen Nagel auf die Punkte setzen und mit dem Hammer vorsichtig einschlagen.