WDR-Kultursommer: Suppi Huhn und die Kinderkönige

Achtsam mit sich umzugehen – das will Suppi Huhn schon den Kleinen mitgeben. Und eine Hymne auf unseren Planeten stimmt er ebenfalls an mit seinen Kinderkönigen. Damit diese auch in Zukunft hier leben können.

Emotionaler Neustart

„Nach dieser langen Zeit, wo wir nicht singen durften, hatten wir halt ein paar Konzerte draußen. Beim ersten Stück haben die Kinder so laut gesungen, da ist mir die Stimme weggeblieben. Ich war so gerührt, dass ich weinen musste.“