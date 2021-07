Den Shademakers Carnival Club gibt es in Bielefeld seit 1997. Frieda Wieczorek ist mittlerweile seit 20 Jahren dabei. Die Performance-Gruppe besteht aus Laien und Profis. Sie tritt auf Kultur-, Straßenfesten, Galas und Sportveranstaltungen auf. Die Idee zur Gruppe entsprang dem Straßenkarneval. Es geht den Shademakers aber nicht einfach nur ums Verkleiden, sondern darum, in andere Rollen zu schlüpfen und Geschichten zu erzählen.

Video starten, abbrechen mit Escape WDR-Kultursommer: Frieda Wieczorek vom Shademakers Carnival Club. 03:18 Min. . Verfügbar bis 26.07.2022.

Durch die Corona-Zeit sind viele Auftritte der Gruppe ausgefallen, aber viele Möglichkeiten für Auftritte in Hinterhöfen von Kliniken oder an Schulen konnten stattfinden. Die Band hat sich auch in dieser Zeit kreative Formen gesucht, um Kunst und Kultur zu den Menschen zu bringen. Außerdem haben sich neue Chancen eröffnet, sich noch intensiver mit anderen Karnevalsgruppen weltweit zu vernetzen und auszutauschen, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln.

Frieda Wieczorek sagt: „ Es ist total schön, mit vielen anderen Kulturen zusammenzukommen. Bei uns kann jeder mitmachen, um immer wieder die Kultur weiterzuentwickeln und den urbanen Raum zu erobern.“