Video starten, abbrechen mit Escape WDR-Kultursommer: Gabriele Koch „dance-fields“. 03:18 Min. . Verfügbar bis 05.08.2022. Von Martin Rosenbach.

WDR-Kultursommer: Gabriele Koch „dance-fields“

Gabriele Koch aus Wuppertal will hoch hinaus. Zusammen mit Irina Hortin und Adrián Castelló tanzt sie in ihrem Programm „VerdrehtVerquerVerkehrt“ in luftiger Höhe: an der Außenwand des Wuppertaler Gaskessels.